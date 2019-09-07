明年5月在美國邁阿密舉辦的「2020世界儀隊錦標賽」，國防部將以「中華民國國防部三軍儀隊」，首度參加團體賽。國防部發言人史順文表示，美方已清楚表達支持我國以中華民國名義參賽的立場，並堅定表示不會受到任何外力干擾影響，包括中國大陸可能採取的抗議行動在內。

近年來軍方儀隊隊員多次參加世界儀隊錦標賽個人賽，前海軍儀隊上兵蘇祈麟去年參賽，並以「矇眼接槍」絕技獲得第4名及創辦人特別獎，今年則是由空軍儀隊黃士宸下士代表參賽，也獲得了第9名佳績。

史順文說，蘇祈麟、黃士宸雖然參加的是個人賽，但仍是以「中華民國國防部三軍儀隊」的成員身份報名參賽，不過明年的團體賽，確實是「中華民國國防部三軍儀隊」首度參賽。

國防部規劃派遣官兵代表10員，屆時將著軍禮服操槍，分別要在團體賽及個人賽事與各國儀隊隊員同場競技，相關經費以國防預算支應。

(中時 )