想減肥老是喝健怡可樂（Diet Coke）、零卡可樂（Zero Coke）以為比較健康？最新研究出爐，只要是碳酸飲料不管是無糖還是含糖，都會增加早死風險。

《美國醫學會》雜誌（JAMA Internal Medicine）的研究指，追蹤了1992年至2000年超過45萬名歐洲人的飲食消費習慣，發現每天喝兩杯以上碳酸飲料的人，死亡風險比每月喝少於一杯的人更高。含糖汽水則易導致消化系統疾病，其中4.2萬例死亡事件，其中兩成死因是循環系統疾病，四成死因是癌症。其中代糖的碳酸飲料更容易引發循環系統疾病，而且無論含糖與否，帕金森氏症的死亡風險都會提高。

所以無論是含糖的汽水，或是使用代糖的低糖、無糖版，只要是碳酸飲料，都會增加早死風險。 不過仍需要更多時間比對其他因素造成的影響，不過幾乎可以確定的是碳酸飲料與疾病、死亡有明確關聯，應該推動限制碳酸飲料消費甚至課稅。

(中時電子報)