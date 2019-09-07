中秋節將至，蛋黃酥是搶手的商品之一。高雄市岡山區愛米堤烘焙屋的蛋黃酥，外皮酥脆，內餡甜而不膩，令民眾一吃成主顧。

◎傳統口味新感受 免稅店熱賣在地滋味

中秋節是年度三大節慶之一，家人團聚吃月餅是共通的習俗。桃園國際機場的采盟免稅店特別蒐羅了台灣百年老店及知名品牌，推出機場限定禮盒及特別商品組合，讓中外旅客品味令人稱讚的台灣在地好滋味。其中「菠蘿蛋黃酥」更是采盟免稅店熱賣。

◎家庭主婦的私房蛋黃酥 帶著幸福的感覺

中秋節快到了！除了應景的傳統月餅外，蛋黃酥也是搶手貨，不過吃膩了坊間糕餅店烤得酥酥、甜得不能再甜的蛋黃酥外，是不是還有素人蛋黃酥？一個原本只為了女兒製作，基於健康、用心製作，食材新鮮、不添加不好添加物的，微甜、不那麼酥脆的、只在網路販售的蛋黃酥出現了。

◎小丞良品手工蛋黃酥 大人小孩都喜歡

秋節應景必吃月餅，大人、小孩都青睞的「餅」當屬蛋黃酥了，台南傳統餅店林立，但近年也有許多新興品牌崛起，以健康養生為概念殺出重圍，「小丞良品」標榜手作、不添加香料等特色，中秋前限定推出紅豆、芋頭跟奶皇3種口味蛋黃酥，深獲顧客好評。

◎吃的到整顆蛋黃 千層酥皮蛋黃酥令人銷魂

中秋節將屆，應景的月餅大受歡迎，位於北屯的威利與查理手作烘焙坊，推出有特色的蛋黃酥，選用新鮮紅土鹹蛋黃，吃起來沒有腥味；以天然奶油製作酥皮，奶油香不搶味。許多饕客慕名而來，直呼綿密的口感令人銷魂。

◎連珍雙色蛋黃酥 秋節限定隱藏版

連珍糕餅店是基隆老字號餅店，招牌蛋黃酥遵循古法製作，綿軟細緻的烏豆沙內餡搭配鮮香味美鹹蛋黃，濃香軟郁，讓人難以抗拒，風靡港都百年仍歷久不衰，每逢中秋節期間限時推出「隱藏版」綠豆沙內餡，兩種口味，一次滿足饕客的味蕾。

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(中時電子報)