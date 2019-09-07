台北市長柯文哲失言風波延燒，他7日被問到會不會向總統府祕書長陳菊道歉時直言「當然不會」，解釋是「情緒蓋過理智」，甚至把原因推給立委段宜康，指台灣政治會出現高雄市長韓國瑜，段就是始作甬者，要負責任的人卻還在講風涼話，所以一聽到是段，不高興就K下去。

段宜康日前酸柯P是「比較會考試的韓國瑜」，柯文哲昨反稱蔡英文總統是「比較不會考試的韓國瑜」，更稱陳菊是「比較肥的韓國瑜」，言論一出，引起爭議。

柯文哲今早參與台北大縱走千人齊步行活動，被問到是否得罪陳菊，他笑了一聲後說，每天回家一定先打坐反省，至於是不是失言？他說，更正確的講法應該是「情緒蓋過理智」。

他指出，「韓流」興起，以台灣30年民主化過程的歷史眼光來看，遭遇很大危機，而韓流興起2個一級戰犯就是段宜康和北市議員王世堅，當年要不是段的辦公室主任為占北農總經理的缺，今天一切台灣歷史改觀，最後連這個也要趕盡殺絕，還發動檢調查北農的帳，搞到有一天火大跟你拚了，這就是後來韓流興起原因。

柯說，還有就是王世堅和韓國瑜在議會交峰，國家利益應大於政黨、派系、個人，但台灣政治走到這局面卻是倒過來，他認為韓流不是多厲害，引爆點就是段宜康和王世堅，台灣政治出現一個韓國瑜，段宜康是始作甬者，要負責任的人還在講風涼話，所以一聽到段，不高興就K下去。

至於會不會向陳菊道歉？柯文哲直言，當然不會，講了就講了，台灣社會造成台灣政治人物都不太敢講話，抓出一個字就猛打、興風作浪，當然這也許不是一個很好的形容，但胖的、高的、矮的、瘦的只是一個形容，沒有特別去講什麼，他討厭台灣這種社會文化要扭轉它。

(中時 )