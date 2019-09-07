永齡基金會副執行長蔡沁瑜。（張鎧乙攝）

永齡基金會副執行長蔡沁瑜。（張鎧乙攝）

永齡基金會副執行長蔡沁瑜7日對郭台銘是否參與2020總統大選回應。（張鎧乙攝）

鴻海創辦人郭台銘參選總統態勢漸明朗，資深女星恬娃自爆郭將於9月8日退回榮譽狀引發外界關注，媒體詢問，既然有評估參選的打算，仍自認符合榮譽黨員，郭幕僚蔡沁瑜再三強調，沒有退回榮譽黨員狀這件事，無法替郭台銘回答是否自認為是榮譽黨員。

倒數六天，中選會將受理申請為選舉被連署人，郭台銘參選與否動向備受矚目，恬娃一句「郭台銘在9月8日退回榮譽狀」立刻引起外界躁動。對此，郭幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜上午受訪多次重申，真的沒有9月8日這件事情（退回榮譽狀），強調9月17日前一定會給外界答覆。

媒體詢問，郭台銘既然有意脫黨參選，此時手握榮譽黨狀，是否互斥，蔡沁瑜認為，還未發生的事情，有點擔心過早，現在感覺是處於放話、撂話的階段，等發生之後再做評論。

先前郭陣營說目前正在尋覓副手人選，參選與否是否與副手人選底定有關？蔡沁瑜說，這是其中一個因素，若要參選，的確要找出副手人選，目前優秀人才很多，郭台銘朋友也很多，要尋覓可互補的人的確要花心力，但目前沒有口袋名單。

媒體追問，若找不到副手，是否就不會參選2020，蔡沁瑜避而不談，僅說現在沒有做最後決定 有決定會跟大家說。

傳出國民黨總統參選人韓國瑜遲不亮副手底牌，是因為再等待郭董回心轉意？蔡沁瑜指出，不太清楚韓國瑜的考量。

先前郭陣營拋出即將赴美，蔡沁瑜說，由於與美國川普與川普女婿一直以來都有密切聯繫，彼此私底下發簡訊、電話溝通不斷，川普一直再邀約郭台銘，兩人是蠻好的朋友，目前為止沒有訂出詳細時間表。

前台北縣長周錫瑋說，早在2016年就有很多人勸進郭台銘，但郭當時沒有意願，蔡沁瑜表示，這是周先生的說法，要再跟他求證，不針對國民黨多做評論。

(中時 )