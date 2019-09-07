家扶中心主委陳燦勳（左）自掏腰包獎助特優學生的第一年，國三畢業的陳信憲（右）是第一年獲獎者，時光一晃眼，他已成為嘉中學老師。（周麗蘭攝）

嘉義高中數學老師陳信憲4年前還是接受雲林家扶中心的大四生，靠著師大數學系嚴格訓練與自我精進，擊敗50多名報名教甄的考生，唯一錄取。7日他回雲林家扶分享心得「世上沒有絕望的處境，只有對處境絕望的人」。

現年26歲的陳信憲因父母離婚，小三開始與水林鄉的阿公、阿嬤同住，阿公種甘蔗與削甘蔗為生，祖孫開始接受家扶中心每月1700元扶助。

陳信憲從水林國中畢業，基測成績錄取嘉義高中，家扶中心主委陳燦勳那一年開始自掏腰包獎助特優學生，陳也是第一屆得主，獲得獎金6000元加一客排餐，三年後又考上台師大。

陳信憲說，台北的生活費高，每月生活費約需7000、8000元，家扶中心每學期的助學金，學費占掉一半，幾乎沒有娛樂生活，大三開始接家教，大四回母校嘉中實習。

不過第一次報考嘉中的數學教師甄試，陳信憲並未錄取；第二年再下功夫，力克50多名高手包括學長姐，錄取名額只有一人。

陳信憲說，第一年教書也有種「菜鳥」感，不恥向學長姐請教教法，也自我精進數學學問，開始游刃有餘。

陳信憲感恩阿公阿嬤的拉拔，擔任嘉中老師後，每月固定給1萬5000元生活費，讓老人家頤養天年，阿公現已不再種甘蔗。

家扶中心7日舉行高中職223人、大專生256人獎助學金頒發典禮，陳信憲分享經歷說，自己原本的志向不是老師，是當飛行員，隨著懂事慢慢修正，讀高中時確立要當數學老師，一邊堅持一邊努力，終於實現目標。

(中時 )