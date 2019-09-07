洛杉基在臉書上分析民調。(圖/翻攝自洛杉基臉書)

根據3日最新公布媒體民調，總統蔡英文支持度再攀升，高達49%，而高雄市長韓國瑜則略降至41%，兩人差距由5個百分點擴大至8個百分點。若換郭台銘、蔡英文兩人對決，郭台銘支持度49%，略高於蔡英文的46%。對此，自由作家洛杉基感到相當不解，認為這份民調簡直不可思議。

洛杉基在臉書上表示，如果拿黑韓部隊曾經對韓國瑜所做過的攻擊來分析，包括：學歷不高、喝花酒、打牌、有外遇、與中共關係良好等，哪一樣對郭台銘不適用？為何民調上郭可以、韓卻不行？

洛杉基認為，如果國民黨未來真的「腦袋秀斗」，用郭台銘來把韓國瑜換掉，那麼難道黑韓部隊不會就此轉職為「黑郭部隊」嗎？而民調中又指出，民眾對蔡、韓、柯、郭喜好度，郭台銘最高，為 43%，柯文哲、蔡英文皆為 39%，韓國瑜為 34% ，更是不可思議；洛杉基傻眼表示，真巧，這個排行榜正好反映了他們這幾個人的「財富多寡排名」，難道有錢的候選人，真的會比沒錢的候選人更受民眾的喜愛？

(中時電子報)