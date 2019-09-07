台北市長柯文哲7日面對失言爭議，脫口說對總統府祕書長陳菊沒有好感，高雄在去年選舉輸成這樣，坦白講要深刻檢討，他話峰一轉，指去年討厭民進黨是台灣主流力量，不要看蔡英文總統現在民調很高，要不是因為香港問題，否則不一定，他主觀上還是支持前鴻海董事長郭台銘，盼台灣有一個機會重新開機。

柯文哲昨指「陳菊是比較肥的韓國瑜」，引發各界炮轟，不過，柯今天受訪時坦言，對陳菊沒有好感，民進黨在高雄縣市執政2、30年，最後以這種結局收場，應該要深刻檢討。

他話峰一轉，民進黨在去年選舉大敗，但兩個政黨版塊流動很快，不要忘了去年11月24日討厭民進黨是當時台灣主流力量，不要看蔡總統現在民調很高，要不是因為香港問題，其實不一定，不過，如果總統大選一對一，最後還是蔡總統贏，芒果乾（意指亡國感）還是贏過發大財。

柯說，他和郭台銘一點都不認識，但主觀上還是支持郭，盼台灣有一個機會重開機。

面對失言風波是否會送分給蔡總統，柯文哲分析，每個人還是有他的信念，很討厭台灣社會抓住一個字，就開始獵女巫、燒女巫，這國家最後會搞到死掉，這社會還有更重要的事要做，很討厭整個國家陷入選戰技術循迴。

柯文哲進一步指出，台灣社會到了選舉就舉國瘋狂，這對國家有什麼好處？台灣如果老是陷入選戰技術循迴，現在就不會差新加坡那麼多，他要打破這種文化，不會一次成功，但會堅持態度。

(中時 )