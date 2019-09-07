2019.09.07李婉鈺宣布以無黨籍身分轉戰台北市第一選區（北投、天母）立委，組成復仇者聯盟，現身北投市場復仇。

前新北市議員李婉鈺宣布以無黨籍身分轉戰台北市第一選區（北投、天母）立委，今以「驚奇隊長」扮相現身北投市場拜票，李婉鈺去年在新北市敗給吳思瑤前助理戴瑋姍，這次投入吳思瑤選區參選，表示自己是來「復仇」，民眾直呼很漂亮，但要想「當選」還要很努力。

各界關心李婉鈺是否會加入柯文哲所組的台灣民眾黨，李婉鈺表示，她是一個不受控的人，像是「兩岸一家親」這樣的政策，她無法接受，時常在公開場合會和柯市長見面，但沒有私下見過，過去也是政黨的受害者，沒有思想一致的時候，不會加入任何政黨。

被問到黃瀞瑩可能也會參選，李婉鈺說，很歡迎年輕人投入政治行列，只要是願意替選民服務的人都很好。

北投市場的民眾和攤販看到李婉鈺都很熱情，直呼驚奇隊長打扮「很漂亮」，不過對於李婉鈺是否會當選，當地居民則不看好，北投居民曾小姐表示，第一選區已經有吳思瑤，李婉鈺想要當選，要很努力；也有民眾認為李婉鈺因為過去的負面新聞很多，加上藍綠兩黨都有固定選票，要選上真的很難。

(中時 )