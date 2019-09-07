據俄媒報導，俄羅斯兩架Su-34戰鬥轟炸機6日於利佩茨克相撞，造成其中一架戰機發生零件脫落，而兩架受損戰機在迫降後，無人傷亡。一名消息人士透露，事故原因系飛行員操作失誤，將有特別委員會追究機組人員過失責任。

據俄媒《塔斯社》及《俄羅斯報》報導，事發當日中午，分別擔任長機和僚機的兩架Su-34戰機在利佩茨克航空中心起飛執行訓練任務，其間長機的機翼擦擊到僚機駕駛艙，緊接著兩機在試圖轉向時再次碰撞，導致長機裝有無線電電子壓制系統的翼尖脫落，部分碎片捲入僚機的引擎進氣道，僚機的座艙和機身也因碰撞受損，所幸兩架戰轟機在迫降登陸後，無人傷亡。

報導指出，此次空中碰撞被定為嚴重飛行事故，除了長機的翼尖脫落外，僚機機身與發動機都遭到了嚴重的損毀，需回廠修復。

《塔斯社》引述一名消息人士表示，當天事故主因出於飛行員的失誤，將有一個特別委員會確定機組人員的責任範圍。 該消息人士並稱，飛行員可能要賠償造成的損失。

此次Su-34相撞事故並非今年首例。今年1月，Su-34戰機也曾在日本海上空發生相撞事故，當時一架墜海、2名飛行員彈射逃生後有一人獲救、一人死亡，另一架相撞受創後僅以單一發動機返航。後經調查，由於天氣惡劣導致導致長機與僚機相互擦撞，而俄國防部當時也下令全國停飛Su-34。

(中時電子報)