台北市政府顧問蔡壁如昨爆料市長柯文哲99％不會參選2020總統，柯7日被問到是否會因為不滿蔡政府有1％的可能出來參選？柯則是炮轟蔡政府，很多政策故意去卡人家，2016年他是挺蔡的，現在不是很喜歡，不可以說這沒辦法、那沒辦法，「那我們選妳幹什麼？」但未表明選或不選。

蔡壁如昨接受廣播節目專訪，談到當初反對柯文哲創黨，因為若要選總統，很難有能量兼顧大選與黨務，蔡還透露，柯文哲99％不會選。

柯文哲今被問到是否可能因為不滿蔡政府，有1％可能出來參選總統，柯表示，中央政府該怎麼做就怎麼做，很多東西不要故意去卡人家，他當市長，不管藍綠議員只要講得有道理、該做的，不因為是誰的樁腳請託就故意擋。

他說，希望民進黨也以同樣態度處理整個國家政策，2016年是支持蔡英文總統，但現在不是很喜歡，不可以說這沒有辦、那沒辦法，「那我們選妳幹什麼」，還是要堅持理念，對整個國家這種政治文化很討厭。

(中時 )