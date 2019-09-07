國民黨總統參選人韓國瑜最近頻失言，狀況百出，他8日在新北市舉辦首場自辦的大型造勢，韓將要唱夯歌《浪子回頭》。對此，宅神朱學恒在臉書發文，也引用《浪子回頭》歌詞，暗示韓國瑜「選總統少說話」。

韓國瑜最頻失言，昨接見日本學者前，對媒體一句「我等日本人25分鐘」，引發日本學者不滿，在臉書澄清，是高雄市政府臨時更換會面時間及地點，以致晚到，又引起議論，高雄市政府道歉。

由於韓8日在新北市舉辦首場自辦的大型造勢，韓將要唱夯歌《浪子回頭》，宅神朱學恒在臉書上發文，他也引用《浪子回頭》歌詞，「菸一支一支一支的點 酒一杯一杯一杯的乾，請你要體諒我 我酒量不好賣給我衝康，時間一天一天一天的走 汗一滴一滴一滴的流，有一天咱都老，帶某子逗陣……」暗示韓國瑜「選總統少說話」。

網友留言說，「錢可以超帶、菸可以超買，當然也可以超時」、「日本揭露的真相是韓市長口中的芝麻，燒餅是他等了日本貴賓25分鐘。大家不要只針對芝麻小事啊⋯」宅神回說，「這芝麻也太大」、「要選總統少說話」。

★中時電子報關心您：吸菸有害健康！

★中時電子報關心您：開車不喝酒、喝酒不開車！

(中時電子報)