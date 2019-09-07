消防員在第七節車廂檢視。（民眾提供／王志偉花蓮傳真）

第七節車廂冒濃煙，檢視輪胎煞車系統損壞。（民眾提供／王志偉花蓮傳真）

台鐵一列普悠瑪號昨夜行駛接近花蓮壽豐站時，車廂突然冒出濃煙，列車緊急停靠並疏散400名旅客。台鐵表示，事故原因為車軸過熱冒煙，特檢小組明日會赴台北機務段，本事件也會納入普悠瑪號列車查察項目之一。

台鐵表示，9月6日第448次（普悠瑪號，編組TED2016＋2015號）由樹林站19時35分開往台東站，於22時39分行駛至壽豐站，該站值班站長列車監視，目視第7車及旅客告知該車有冒煙及燒焦味，立即報本局及通知當地消防隊至現場處理，經處理後考量旅客及車輛安全，協助全車旅客換乘後續第252次車（較原次車晚50分），該次車晚63分（23時38分）開車。

原故障編組經花蓮機務段派檢查員檢查後，第7車因第4位車軸過熱致冒煙，該編組以時速10公里迴送花蓮機務段檢修及詳查故障原因。

經花蓮機務段調查，冒煙是車軸軸承過熱所致，經查該編組為2016年8月12日於台北機廠3A出廠、2019年8月6日2A保養，依據保養手冊規定，第一次3A檢毋須拆解車軸軸承，規定12年需更新，期間4A進廠保養要拆解外環檢視軸承是否磨損及重新上潤滑油，而段級2A保養僅執行目視檢查。

台鐵指出，為防止再發生車軸軸承過熱，先前已全面在車軸軸承旁貼溫度貼紙，以利檢修人員能迅速以目視檢測軸承溫度，將持續落實軸溫感溫貼紙檢測工作，並加強返段車輛遇有軸溫異常情形時輔以電子溫度計實施量測檢修。此外，台鐵局目前在七堵站附近正線上，試裝一套軸溫偵測系統，利用智慧偵測技術即時偵測通過車輛軸溫，將評估擴大應用。

台鐵說，依據本案購車技術規範規定，車廠製造廠須確保車軸軸承行駛300萬公里無需保養，將依約函請立約商臺灣住友公司盡速檢討分析改善，同時將本事件納入普悠瑪號列車特檢小組明日查察項目之一，以協助釐清過熱原因。

(中時 )