洋基先發投手哲曼(Domingo German)爭取第18勝失利，他在基襪系列賽首戰被打5分，背水一戰的紅襪最終在主場以6-1獲勝。紅襪教頭賽前才向全隊喊話，再退後一步就是深淵了，洋基教頭波恩(Aaron Boone)也感受到對手的頑強抵抗，「無論情況再糟，紅襪仍保有鬥志。」

哲曼目前17勝4敗並列聯盟第一，其實他的自責分率4.21並不突出，全聯盟15勝以上的投手，僅有哲曼的自責分率高於4，可見他的漂亮成績是多虧打線幫忙。然而以洋基先發投手的表現，哲曼本季已經投得像個王牌了。

4局下紅襪一口氣打4分，包括莫蘭(Mitch Moreland)的致命三分炮，儘管兩隊安打都不多，紅襪這一擊就足以定勝負。洋基幸虧有賈登納(Brett Gardner)的陽春炮，否則又要被對手完封了。紅襪沒有先發投手，壓上7人牛棚大軍車輪戰獲勝。

場外還有一個溫暖鏡頭，洋基桑契斯(Gary Sanchez)與英卡納西昂(Edwin Encarnacion)特地前往探望前紅襪「老爹」歐提茲(David Ortiz)。歐提茲的槍傷終於痊癒，他是洋基長年宿敵，不過他是多明尼加的國民英雄，桑契斯和英卡納西昂都是他的同胞。

在 Instagram 查看這則貼文 Gary Sanchez（@elgarysanchez）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 5 日 下午 6:01 張貼

(中時電子報)