傳統遠距醫療採取事先安排的方式，由專科醫師等待會診，再安排病人就醫，但長庚醫院新開展的服務打破了傳統的看診方式，只要一個通知就可連線至專科醫師診間。專科醫師亦可在遠端操控攝影鏡頭，接收更清楚的病兆圖像。因遠距醫療成本高，健保署擬討論給付方式，盼在明年推出試辦計畫，造福更多偏鄉病人。

林口長庚醫院2016年開始，配合健保署「山地離島地區醫療給付效益提昇計畫」（IDS），於桃園復興區設立醫療站。林口長庚醫院執行副院長楊政達表示，該院今年引進長庚醫科公司所設計的遠距醫療彙整系統，打破以往由病人配合專科會診的方式，只要病人有需求，就可立即連線。長庚醫院董事長王瑞慧日前率團前往復興區，宣布9月起正式啟用遠距醫療服務。

一名雙腳佈滿紅色斑點的男子，因患處又癢又痛，前往醫療站救助。家醫科醫師看診後，立刻為他連線林口長庚皮膚科門診，在皮膚科醫師的指示下，家醫科醫師為病人拍攝皮膚鏡。皮膚科醫師也在遠端操控上方攝像頭，觀察病人整體情況。看診後，醫療站即收到皮膚科醫師的建議，雙方共享一份病歷。若病人行動不便，亦可將設備搬到病人家中使用。

衛福部健保署署長李伯璋表示，遠距醫療除可增加偏鄉就醫的可近性，亦可視為分級醫療的加強服務。病人前往基層診所就醫時，家醫科、內科醫師不一定瞭解專有疾病，此時若有專科醫師協助，可讓病人更為安心。

李伯璋表示，目前遠距醫療的涵蓋率不高，原因在於專科醫師分配不均，且健保尚未研擬出合適的給付方式。因推動遠距醫療將提升經營成本，健保署將在近期的共擬會議中討論，研擬出合適的給付方式，盼明年推動試辦計畫。

(中時 )