北市大力推動居家醫療，市長柯文哲遭外界質疑是犧牲第一線辛苦醫療人員，讓鄰里民眾感動累積政治資本，建立選舉樁腳，柯7日對此回應，慢慢增加人力，一下子全部做到成功很困難，推動要量力而為。

外界質疑，柯文哲要求北市聯合醫院犧牲奉獻做居家醫療，為的就是累積政治資本，柯今天受訪時先是回說，「聽不懂，什麼意思」，經媒體再重複一次問題，他說，很奇怪的題目，過去醫生沒有受過這樣的訓練，推動要量力而為。

柯文哲指出，台北市4、5樓公寓沒有電梯，要出門去看病都很困難，昨遇到前立委陳節如談論到嚴重身障要出門看病很麻煩，可否倒過來請醫生到教養所看病。

他認為，這可找聯醫商量看看，台北市有這需要但要看怎麼提供，醫生本來在醫院就很忙了，再想看看醫療人力怎麼去籌備，可以做居家醫療，慢慢增加人力，也不要一下子全部做到成功很困難，目前台灣大的醫學中心過去也沒有居家醫療作業，對這塊需求看怎麼滿足。

(中時 )