健保署今年擴大C肝口服新藥治療門檻，帶有病毒者都能接受給付，而找出潛藏的患者是消滅肝病的挑戰之一。為把關山區居民的肝臟健康，長庚醫院9月起出動行動車，前往居民聚集的定點，提供具可近性的肝炎篩檢服務。

桃園復興區約有136名B肝、C肝患者，其中籍在人在者共有100人，健檢結果異常者72人。長庚醫院配合健保署巡迴醫療服務計畫，安排胃腸肝膽科醫師每周五上山看診，為病人抽血檢查後，讓病人進入行動車照超音波，再依照結果展開治療或追蹤計畫。

64歲的曾奶奶，因安裝義肢，行動不便。曾罹患C肝的她，被醫師囑咐定期追蹤。然而，因住在偏遠的山區，曾奶奶每次檢查都得坐上數小時的車，導致回診頻率不穩定。這樣的狀況亦是偏鄉居民就醫的日常寫照，但在巡迴醫療服務進入後，有望得到改善。

林口長庚醫院胃腸肝膽科主治醫師鄭雅婷表示，復興區居民罹患B肝、C肝，原因多出於早期母嬰垂直感染、共同刮鬍刀或針頭等不良習慣。除了B肝、C肝，當地許多居民亦因飲酒過量、吃下來路不明的中草藥及補品，進而導致肝功能異常。

鄭雅婷提醒民眾，預防肝病上門，應培養良好的生活習慣。飲食上，避免攝入高脂肪、高鹽分的食品，以免產生脂肪肝，增加肝炎風險。若需調理身體，民眾應諮詢醫師意見，切勿透過電台買藥，或自行購入來路不明的產品補身（如：靈芝、牛樟芝等），以免增加肝臟負擔。

(中時 )