苗栗農業處7日清晨在後龍水尾灘舉辦牽罟活動，吸引200多位民眾參加。〔謝明俊攝〕

牽罟班長輩合力放網膠筏下水。〔謝明俊攝〕

大小朋友合力牽罟。〔謝明俊攝〕

7日牽罟所得魚獲以吻仔魚為主。〔謝明俊攝〕

「哇！魚好大！」7日清晨，後龍鎮水尾沙灘上聚集近2百位老幼民眾，分成2列依序拉著罟網縴繩，寬達300米的罟網逐漸拉出水面，孩童們見到網上掛著魚，忍不住大叫。苗栗縣政府農業處，特別商請後龍鎮下水尾牽罟班的長輩們親自出馬，示範傳統牽罟活動，並由參與民眾合力牽罟，讓這項傳統漁業活動得以傳承，也讓民眾享受一場傳統人文活動洗禮。

下水尾牽罟傳承至今已數不清有多少代了，目前僅存20餘位老班底，平均年齡都在7、80歲，牽罟班班長洪吉勝，帶領這個牽罟班也有幾十年歷史，老夥伴逐漸凋零。「再下來怕是沒人傳承了！」牽罟班中年紀最長的蔡阿伯感嘆著。

「早年牽罟班從竹南龍鳳那邊開始往南到通宵苑裡，全部有多達20幾個牽罟班，現在只剩下外埔和我們水尾還在！」80多歲的蔡阿伯，是從念小學就開始牽罟，當年家裡窮，所以他常常參加牽罟班，這樣就可以多分一份魚帶回家吃！」

蔡阿伯回憶，以前海邊漁產豐富，遇到好流水，一網下去起來就近千斤，吻仔、鱙仔、花身仔、石鱸、三牙、崩頭仔，什麼魚都有，但現在魚少了，牽罟班的人也少了，久久才辦一次牽罟。

7日一早7點多，百餘位民眾逐漸聚集在水尾沙灘上，牽罟班的長輩們早已等在現場，依序替放網膠筏裝上馬達、排好縴繩、推膠筏下水、上漁網、出動膠筏放網，再開始由大家合力牽罟拉回漁網，隨著漁網愈收愈小，魚兒在網邊上逃命跳躍，見到漁網上卡著魚，在場小朋友激動大叫「好大的魚！」

由於正值退潮，魚群都退回深海，所以牽罟打撈上來的魚獲都以吻仔魚為主，夾雜一些魽仔魚、小虱目魚等，魚獲雖然不多，但也讓民眾實際體會牽罟樂趣，見識到傳統漁業文化。

後龍水尾沙灘牽罟樂無窮。(謝明俊攝）

苗栗縣政府農業處9月7日在後龍水尾沙灘舉辦牽罟活動。（謝明俊攝）

(中時 )