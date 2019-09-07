直播》上午婉鈺在北投市場宣布正式參選！

前新北市議員李婉鈺率先宣布參選！今早在北投市場舉辦記者會，以「驚奇隊長」扮相化身「北投隊長」，高喊讓北投、天母再次偉大。李不僅美貌搶盡眼球，美國南加大學士、文化大學博士學歷與高鐵工程師經歷，更讓網友眼睛一亮，直呼「驚奇」。

李婉鈺表示，會選在北投市場宣布參選，是因為自己念完碩博士、當完兩屆市

議員再回來，發現北投一點都沒有改變；北投有著得天獨厚的文化和條件，在地很多社區營建工作者、重建者、危老都更者，他們的期盼都需要被看見，而這也正是自己身為建築暨都市計劃博士，能貢獻所學的時刻。

針對北投建設，李婉鈺提出6大主軸，包括都市更新、老舊眷村改建、整治磺溪河岸設施、跨縣市重新檢視關渡大橋及中美快速道路車流、溫泉國際化、建置溫泉街景等，涵蓋從建築、交通、文化各面向。

李婉鈺強調，自己有9年地方服務經驗及博士專業，走訪基層聽到民間渴望改變的聲音，北投人已無光榮感。自己擺脫藍綠包袱，更能擺脫選票束縛，能放開做想做的事；無論票數多少、當選與否，自己都會在北投為大家服務。

網友不僅將焦點放在李婉鈺的美貌，大讚不輸立委許淑華的「神力女超人」，更對李擁有博士學位、曾任高鐵工程師感到「驚奇」，紛紛留言：「加油」、「美女博士讚」、「北投需要換新！讓婉鈺為北投再造風華」、「直率不做作的美女」、「力挺真正做事的人」、「改頭換面繼續位人民做事！」

(中時電子報)