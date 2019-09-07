新浪財經7日報導，中國人民銀行表示，大陸8月外匯存底31,072億美元，較7月份上升35億美元，升幅0.1％，預期為31,000億美元，7月份為31,037億美元。截至2019年8月底，大陸外匯存底較今年初上升345億美元，升幅1.1％。

另外，8月底大陸黃金儲備報6,245萬盎司（約1,942.41噸），7月底為6,226萬盎司（約1,936.50噸）。

中國國家外匯管理局新聞發言人王春英表示，今年以來，面對複雜嚴峻的外部環境，大陸經濟運行延續總體平穩、穩中有進態勢，穩定性、韌性明顯增強，經濟結構持續優化。受此支撐，大陸國際收支保持總體平衡，外匯存底規模穩中有升。

王春英指出，8月份，大陸外匯市場秩序良好，外匯供求保持基本平衡。受全球經濟增長、貿易局勢、地緣政治等多重因素影響，美元指數小幅上升，主要國家債券價格上漲。匯率折算和資產價格變化等因素共同作用，大陸外匯儲備規模有所上升。

(工商 )