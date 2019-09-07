立法委員柯志恩參選下屆新北市板橋東區立委，今（7）日上午舉行服務處成立大會，前總統馬英九、前立委林鴻池、江惠貞、立委蔣萬安、新北市黨部主委李乾龍、新北市議員林國春、葉元之、江怡臻均到場祝賀，馬英九致贈柯志恩球棒，象徵柯志恩是代表國民黨強棒出擊。

媒體詢問馬英九對郭台銘可能退回榮譽黨證的看法，馬英九簡短回應，按照黨的規定辦理。

對於明天韓國瑜將到新北市造勢，國民黨新北市黨部主委李乾龍被問到估計參與的人數，李乾龍表示，時間上太急迫，本來要月底，很多人行程確定了，包括朱立倫說怎麼那麼快，他去日本行程都定了，還有很多議員，中秋要跑攤，黨務系統是下達「能來的就來」，沒有要求那個議員要動員多少人，完全是自發性。

至於能否達到20萬人，李乾龍說，我們期待啦，因為韓粉已經忍很久了，期待有這樣大型的造勢活動，所以期待人數多一點，而且疏洪道交通便利，有雙捷運，桃園、大台北地區，大家都可以利用捷運到達。

對於傳出郭台銘要退回榮譽黨證，獨立參選，是否衝擊國民黨的選情？李乾龍表示，會有影響，但影響不大，我們對國民黨提名的韓國瑜非常有信心，也絕對不可能有「換瑜」的狀況。

李乾龍表示，我們有建議韓國瑜趕快把競選團隊組織起來，不能單靠他一個人單打獨鬥；韓國瑜到新北造勢也有助於拉抬立委選舉，我們很有信心坐六望七，柯志恩選上的話就坐八望九了。。

(中時 )