蔡英文總統參拜玉清宮，拉抬民進黨聲勢。（何冠嫻攝）

蔡英文總統7日南下參拜搶攻中台灣選票，首站於苗栗市香火鼎盛的信仰中心玉清宮參拜，同時也為獲民進黨徵召的苗栗立委參選人羅貴星、徐定禎拉抬聲勢，一展團結氣勢打贏2020選戰。

蔡英文、立法院長蘇嘉全在玉清宮董事長魏俊傑、立委參選人羅貴星、徐定禎、蔡英文競選總部主委杜文卿的陪同下，參拜玉清宮，祈求國運昌隆，國泰民安。民進黨展現團結氣勢，徐定禎、羅貴星等人為小英提振士氣外，蔡英文也拉抬兩人士氣加油鼓勵，團結打贏2020年選戰。

另，針對台北市長柯文哲6日將陳菊比喻為比較肥的韓國瑜一事拒絕道歉，蔡英文聽聞大嘆一口氣表示，希望政治人物保持平靜理智的心情，「他講的話社會自有公評」，並強調政治人物對外言論，勿用易被誤解或歧視性語言，不僅造成社會失和，更破壞選舉文化。

而國民黨主席吳敦義批評蔡英文「以獨引統」，蔡回應，吳若不是有一定程度的偏見就是有政治操作的意圖，強調盡力維持兩岸和平現狀，秉持不冒進不挑釁不輕易退讓原則，強化團結意識與國力爭取國際支持。

(中時 )