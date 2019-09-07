馬世莉上節目談不婚主因。（圖／翻攝自命運好好玩 官方頻道 Youtube）

58歲「長腿姐姐」馬世莉身材高挑、長相甜美，但多年前她就宣布不婚，最近她上綜藝節目，自曝當年做這個改變一生決定的主因，原來是因她年輕時曾與一位男友論及婚嫁，豈料談婚事過程中有回兩人因故要暫時分隔兩地，男友就像變個人似的，不僅奪命連環Call，最後要分手時還鬧輕生，讓馬世莉此生決定不踏入婚姻。

馬世莉昨上《命運好好玩》談到改變一生的決定，透露年輕時交過一位各項條件好，但很黏自己的男友，姊姊則說：「他黏妳總比妳去黏他、追他好」，為了讓這位沒什麼安全感的男友安心，兩人便決定先訂婚，在準備期間馬世莉有事先回台灣，第一晚她就不小心弄丟手機，便請工作人員來家中幫忙辦掛失，男友知道後竟每5分鐘狂打一通電話，讓馬世莉也開始火大。

馬世莉說經歷這件事後她才發現人都會變、感情也會變，自己或許不是那麼適合婚姻，當時她便開始將不婚這念頭擺在心裡，自己也開始做孤獨終老的準備，開始學習一個人吃飯、一個人逛街，後來被媒體問到累了，她便公開表示：「我不準備結婚」，再加上後來父母陸續生病，她擔心若結婚未來會沒人照顧父母，便因此下定決心成為不婚族。

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(中時電子報)