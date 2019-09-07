新北市新莊區46歲的林姓男子5日上午開車載著老婆經過民安西路時，疑因沒打方向燈就轉彎，遭一旁經營早餐店的31歲張姓雙胞胎兄弟指責，林男一時氣憤比中指回嗆，引起張姓兄弟暴怒，竟衝上前圍毆林男，造成他頭部、身體多處挫傷，目前林男已提告傷害，警方也將2人依法函送。

林男女兒今(7日)上午在臉書社團《愛‧新莊》po文指出，爸媽5日上午開車經過某早餐店門口，突然被店內的雙胞胎老闆攔下叫囂，甚至揮拳猛k爸爸的頭部，即便媽媽在一旁極力阻止，2人仍又打又踹，氣得林男女兒po網公開他們的惡行。

警方調查，林男在開車轉彎時，因沒打方向燈被張男2人碎念，憤而比中指回嗆，雙方產生衝突，林男頭部、身體遭徒手毆打，造成多處擦挫傷。

警方表示，林男至醫院驗傷後決定提起告訴，已聯繫張姓兄弟到案說明，2人也坦承動手，訊後依傷害罪將2人移送法辦。

(中時 )