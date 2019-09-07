高雄市長韓國瑜會見日本學者，惹出失禮爭議，行政院長蘇貞昌7日受訪表示，公眾人物、政府首長言行動見觀瞻，應嚴格要求自己。至於柯文哲失言「肥的韓國瑜」，蘇表示，陳菊投身台灣民主，高雄市長任內多次被評比為五星級，竟因選舉遭受人身攻擊，對陳菊非常不公平，籲「要選總統的人，更應謹言慎行。」

蘇貞昌7日南下台中出席豐興鋼鐵50周年慶，並參加新行政大樓啟用典禮，媒體詢問韓國瑜會見日本學者惹出爭議。蘇貞昌表示，公眾人物、政府首長言行動見觀瞻，應嚴格要求自己，相關作為如有疏漏，也應立刻道歉處理，希望給國人做表率，也不要鬧笑話到國際。

「希望公眾人物以身作則，讓社會觀感更好，讓台灣在各方面都能提升水準。」蘇貞昌也肯定高雄市政府正式道歉，他覺得處理得宜，但也建議儘量少犯錯比較好。許多國人也到日本學者網站表示歉意，看出台灣國民水準很高，相信不會妨害深厚的台日關係。

至於柯文哲揶揄「陳菊是肥的韓國瑜」，蘇貞昌表示，陳菊從年輕開始就為了台灣民主奮鬥，她在高雄市長任內，多次被評比為五星級市長，現在竟因選舉，受到人身攻擊，而且言語中還對女性歧視，對陳菊也非常不公平，籲「要選總統的人，更該要求自己謹言慎行。」

(中時 )