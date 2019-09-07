詹江村在臉書上宣示即將叛變。(圖/翻攝自詹江村臉書)

高雄市長韓國瑜代表國民黨參選2020總統大選之後，國民黨內部深陷「團結」難題，如今韓國瑜將在9月8日新北三重舉行大造勢，桃園市議員詹江村表示，國民黨立委動作緩慢，至今還不願意表態支持韓國瑜8日的造勢，對此，村長發布重要宣示，「他要叛變」。

詹江村在臉書上表示，國民黨立法委員大部分都還不願意張貼9月8日三重的活動，對此他感到相當不滿，所以村長決定要對此展開行動。詹江村呼籲支持者，只要立法委員，不張貼韓國瑜的活動宣傳，就保證全面號召村民們，總統支持韓國瑜、「票投民進黨立委」！

詹江村表示，寧願讓鄭運鵬當選，也不讓不支持韓國瑜、王金平人馬繼續掌握立法院！呼籲國民黨中央正視黨內團結問題，處理異議份子，就算要把村長的競選資格拔掉也在所不惜；詹江村表示，如果藍營繼續護航那些不支持韓國瑜的立委以及王金平，「我就叛變！」

(中時電子報)