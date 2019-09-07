2006年，劉慧芳的先生的個性開始改變，整個人也變得易怒。詐騙集團找上他後，他被帶離家，將財產一一轉移，幾年後才確診失智症，至今無法拿回損失。根據失智者協會的調查，被詐騙的失智者中，超過4成都尚未確診。專家認為，財務損失是失智的早期症狀，政府應建立起保護網，維護失智者人權。

失智者遭詐騙案層出不窮，南韓曾發生失智者遭聲稱是自己孩子的人，要求提領大筆金額，當日把錢花光光的案例。這類有障礙的長者，成為了不法集團看中的目標。台灣則發生過失智症患者被轉移財產，打官司卻不成功的案例，劉慧芳就是受害者之一。

劉慧芳的先生被詐騙時，尚未確診失智症。詐騙集團對他們家不斷恐嚇，令劉慧芳身心俱疲。7年前，先生輾轉確診失智症，但法官卻不接受醫學中心的診斷證明。被詐騙損失的款項中，拿回的金額僅不到一成。承受極大壓力的劉慧芳，至今仍在精神科接受治療。

根據台灣失智症協會的調查，74名被詐騙的失智症患者中，有64人未申請監護宣告及輔助宣告、34人尚未確診，且申請法律救濟者僅有24人。財務剝削常見來源以家人居多（25人），其次為詐騙集團（17人）、朋友或同事（10人）、商家（10人）及金融人員（6人）。

台灣失智症協會法律顧問鄭嘉欣表示，台灣失智症人口於去年底已超過28萬人，推估未來每年將增1萬人，失智者的財務安全議題不容忽視。她呼籲政府針對醫療、社福、金融、戶政、地政、法律、警政等單位，加強宣導失智症財物管理警訊，在發現疑似失智者時及時因應，以免失智者遭詐騙的憾事發生。

(中時 )