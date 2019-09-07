內政部政務次長陳宗彥（左四）、台南市長黃偉哲（右三）、台南市警察局長周幼偉（右二）與原住民警察同仁合影。（曹婷婷攝）

內政部政務次長陳宗彥、台南市長黃偉哲、台南市警察局長周幼偉（中間右三至五）原住民警察同仁合影。（曹婷婷攝）

嘉南高屏區警察機關原住民員工總計360人，為警察團隊不可或缺優秀成員，今年原住民族親職活動今天全國5區同步登場，嘉南高屏區由台南市警察局負責主辦，選在十鼓仁糖文創園區舉行，數百位親子檔闔家同歡，藉此活動促進原住民員工互動交流，台南市長黃偉哲趕攤到場送上祝福，穿上原住民服飾化身神射手，當場打靶，姿勢滿分。

內政部警政署及原住民族委員會為增進全國警察機關原住民員工親子互動，推動原住民傳統教育、文化、語言、經濟產業發展、社會福利及就業服務宣導等政策，全國分5區(北北基宜、桃竹苗、中投彰雲、花東、嘉南高屏)同步於今天辦理原住民員工親子活動，內政部政務次長陳宗彥也到場參加。

台南市長黃偉哲表示，全國原住民約57萬人，台南市現有8074人，僅占1.4％，嘉南高屏區警察機關原住民員工親子活動，來自台南市、嘉義市、嘉義縣、高雄市及屏東縣原住民警察同仁及眷屬齊聚一堂，市政推展會持續重視原住民權益與福利，他也藉機行銷台南特色、必遊景點及美食。

今天活動包括嘉南高屏區各警察機關原住民同仁、眷屬以及台南市原住民籍議員谷暮.哈就、高雄市原住民籍議員陳幸富及屏東縣三地門鄉鄉長車牧勤薩以.拉勒格安等民意代表及原住民行政機關長官等貴賓約300人。泰雅族的谷暮.哈就致詞幽默說，警察很常攔檢原住民，「不要誤會原住民都酒駕啦，我們只是看起來皮膚黑」，逗得現場哈哈大笑。

台南市警察局長周幼偉表示，台南市警局現有員警數4232人，原住民員警有25人，僅占0.5％，顯得特別珍貴，感謝這些夥伴平時對治安工作的辛勞與奉獻，尤其，原住民同仁為團隊不可或缺優秀成員，例如第二分局督察組組長謝志鴻、後勤科警務正劉智豪、第三分局警備隊隊長曾天來等，均是各單位中堅要員。

他說，員警因警察勤務繁重很少有時間可以陪伴家人，親子無法像一般家庭來得親密，所以利用本次活動加強情感聯繫，並提升原住民同仁對於警察團體認同感，讓同仁放下平日工作辛勞與家人享受親子時光，使參加的原住民家庭皆感受到警察這個大家庭的溫暖及社會給予的關懷。

現場邀請原住民表演團體穿著傳統服飾，帶來震撼人心原住民舞蹈表演，為活動揭開序幕，展現舞蹈的力與美，呈現原住民的動感與魅力。台南市政府警察局犯罪預防科、政風室、交通警察大隊、少年警察隊及婦幼警察隊等單位於會場周邊設置犯罪預防、婦幼及交通安全宣導攤位，黃偉哲也現場體驗打靶，架勢十足。

(中時 )