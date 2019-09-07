財務損失是失智者的早期徵兆之一，除面臨詐騙、侵佔財產等憾事，在後續的法律訴訟上亦因難以舉證，屢戰屢敗。目前仍有過半失智症患者尚未確診，且各領域欠缺相關認識，協助失智症患者確診是當前的首要挑戰。

立法委員吳玉琴在老人福利推動聯盟服務期間，曾推動銀行的職員訓練，一旦發現民眾有重複換密碼、銀行存簿的狀況，就需提醒家人提高警覺。她表示，預防失智症患者的財務損失，第一步需協助確診，才能進一步申請監護宣告、輔助宣告等資源。

台灣目前約有28萬名失智症患者，但真正確診者僅不到一半。台灣失智症協會表示，若需建構出失智者的防護網，需仰賴各個領域的協助，包括家屬、社福、警政、戶政相關人員等，前提是先瞭解失智症及失智者財物管理的警訊。

台灣失智症協會今提出「保護失智者免於被剝削策略」，建議民眾提早進行財務規劃，設定每日轉帳、提領金額上限等防範措施；家屬方面，則需留意家人的失智警訊，包括記憶力變差、表情淡漠、過於大方等財物風險警訊，透過家庭照顧協議，訂定管理方式。

另一方面，社福、金融人員，都需增進對財務管理資源的瞭解。社福人員在討論照顧上的安排時，就應提醒失智症家庭進行規劃，必要時協助連結資源；金融人員則應建立友善櫃檯，服務特殊需求的客人，並發展出兼具保護財產、自主運用的服務。

台灣失智症協會亦建議戶政事務所、地政事務所，一旦發現民眾經常補發身分證、存摺、印章等不尋常狀況時，通知緊急聯絡人；警政人員則應設計出較完整的警訊偵測及通報機制；法律人員則應將舉證責任改為剝削財產者承擔。

(中時 )