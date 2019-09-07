葉母接到失聯6年愛子電話，寫信感謝尋人神探許耀彬。（警方提供，許家寧／基隆傳真）

基隆市警一分局組長許耀彬擅長尋找失蹤人口，「無名屍神探」之名不脛而走，高雄一對葉姓夫妻兒子六年來音訊全無，日前特地搭車北上求助，許只花了6天就找到兒子下落，中秋節前夕老夫妻接到兒子致電報平安，熱淚盈眶謝警「平安就好！」

上月29日，一對老夫婦步履蹣跚走進市一分局值班台，告訴值班員警，兩人從高雄大寮花了6個多小時搭火車來基隆，看到報紙寫你們三組組長許耀彬找人很厲害，找到很多失蹤人口，「我兒子失蹤6年多了，怎麼找都找不到，請你幫幫我！」

老夫婦老淚縱橫說，31歲的兒子無故離家後，6年來他們四處尋找、求神問卜都沒有消息，每次看到不幸的社會新聞報導，就聯想到自己的孩子會不會也出事，尤其逢年過節前，更是盼望奇蹟出現，能夠看到兒子能夠回家，說聲「爸媽我回來了！」。

許耀彬聽完後，先用電腦過濾失蹤人口相關資料，發現去年葉男在網路還有一筆動態訊息，告訴老夫婦「放心啦，你的小孩應該平安，你們先回高雄，我會用心幫你找，請放心！」，老夫婦一聽兒子平安，語帶哽咽，頻頻道謝，抱著希望返家。

警方著手查詢分析相關資料及網路搜尋，4日聯繫到人在台中的葉男，葉稱因故都未和家人聯繫，知道父母跑來基隆尋人經過，當晚就打電話回家報平安，還允諾明年會返家過年，許耀彬昨天接到老夫婦寄來的感謝卡，笑稱這張的鼓勵，完勝警察的獎懲令。

(中時 )