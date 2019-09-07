國際評級機構惠譽下調香港信貸評級至「AA」，前景展望降至「負面」。中華廠商聯合會行政總裁楊立門今早出席電台節目時表示，評級對中小企沒有直接或即時影響，但其他機構可能會跟隨調低評級，形成下行漩渦，使香港給外界的印象一直變差。香港餐務管理協會會長楊位醒則表示，香港現在情況比2003年SARS時更差，餐飲業生意減少，有餐廳的營業額無法應付店租。

楊位醒指出，反修例運動令餐飲業「好大鑊(事態嚴重)」，尤其油尖旺區和銅鑼灣，周末均為遊行的舉行地區，生意大減。楊位醒直言有不少餐廳廚房長工現已放無薪假，擔心飲食業未來將難以支付租金。

楊立門則說，工業界面對當前社會及經濟環境，即使想結業都不容易，因廠家無論是否從事與美國有關的業務，投資心態都很差，而大陸遠在中美貿易戰開始前，製造成本已經相當高，加上中美貿易戰的「完美風暴」，如果結業，可能要付出過去十多年賺到的錢。

香港中小型企業總商會會長巢國明認為，評級多少反映評級機構如何看待香港近期事件，他說中小企業需要向銀行借貸，而銀行會參考評級，擔心中小企業借貸成本會上升。而中小企業最需要流動資金，「先還息，後還本」可以減少流動資金壓力。

(中時 )