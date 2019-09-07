日本京急線電車5日上午在平交道撞上卡車，造成3節車廂出軌，京急川崎站到橫濱站區間雙向停駛。經移除事故車輛與搶修相關設備，已在中午雙向復駛。

日本京急線一列8輛編組的電車，當地時間5日上午11時40分左右行經鄰近東京的橫濱市神奈川區平交道時，撞上停在平交道上的卡車，電車拖行卡車約90公尺停下，前3節車廂出軌。車上共有約500名乘客，事故造成卡車司機死亡，並有逾30名電車乘客受傷。

日本讀賣新聞報導，京急電鐵公司昨天徹夜將出軌車廂從鐵軌上移除，今天完成相關作業並確認安全無虞後，從當地時間下午1時13分恢復雙向行駛，但目前列車行經事故現場都暫時維持減速通過。

京急電鐵公司昨天晚間使用起重機，把出軌且側傾嚴重的首節車廂吊起，再放上鐵軌，今天凌晨由數十名工作人員花約一小時把車廂推回附近的機廠。

被首節車廂壓在下方的13噸重卡車，也在今天清晨時移除現場。

京急電鐵公司相關人員隨後進入現場搶修相關設備，包括受損的電車線等，並在確認電氣系統沒有問題後，從中午左右開始試行駛京急川崎站到橫濱站區間。

(中央社)