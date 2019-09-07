綠黨桃園市議員王浩宇。(本報資料照片)

國民黨總統參選人韓國瑜近來因爭議不斷，民調和聲望持續下滑，若無法止血，將衝擊藍2020選情。然而，以黑韓形象聞名的綠黨桃園市議員王浩宇卻認為韓國瑜現在陷入民調崩盤的2.0，連最力挺韓的軍公教都很難再挺下去，直言現在支持韓的只剩下家庭主婦。此話一出，網友無言表示，怎麼又是王浩宇，可以多關心桃園市長鄭文燦嗎！

王浩宇在政論節目《年代向前看》中表示，之前綠黨民調被很多人認為是有利統蔡英文，可是後來看到許多民調趨勢上都跟他們越來越像，反而是綠黨民調回到最中間，而且民調還是韓國瑜最高的一個，因為別人做只剩下20幾趴，但他們做還有30幾趴，他認為韓國瑜現在是陷入民調崩盤的2.0。以地區別來說，六都韓只剩下桃園還稍具優勢，其他五都都是落後態勢。而縣市來說，韓只剩竹縣、南投、花蓮、台東和外島，其他也是全輸。所以代表說，韓國瑜完全沒有競爭力，這會不會拖垮接下來的立委選舉，是下一階段要觀察的。

王浩宇再表示，另外在職業部分，很多人都認為軍公教這個族群，應該是要支持韓國瑜的，可是在他調查這週的民調和其他的民調，他發現一個很有趣的現象，這週竟是蔡英文在軍公教翻盤的開始，軍公教在支不支持小英上，出現死亡交叉，因為軍公教再怎樣還是知識份子，還是認為自己本身還有格調，所以有些票有可能移轉到郭台銘身上去。韓國瑜流失軍公教票後，韓國瑜現在唯一剩下職業優勢的是剩下家庭主婦。

不過，王浩宇的言論，網友卻有不同意見，有些影片的網友表示，「又是王浩宇，唉！多關心鄭文燦吧」、「軍公教不支持韓難道要支持蔡？別再鬼扯！」、「Ｘ話一堆」！

(中時電子報)