針對桃園市府爆發公務人員在驗收路燈時收賄放水的弊案，國民黨立委吳志揚表示，由於本案是經濟部核發補助款的建設，呼籲中央不應補助後就不管事，應立即展開全面清查，檢視是否還有類似的弊案。

桃園市政府養護工程處吳姓技士，被控辦理桃園機場路燈工程維護案時，涉嫌收受詹姓業者近50萬元賄絡，明知工程偷工減料，卻放水護航驗收，經新北地檢署複訊後依貪汙罪命吳、詹各交保10萬元。

對此，吳志揚表示，此次發生收賄放水弊案的桃園航空客運園區，早已因許多路燈「失明」在入夜後漆黑一片，曾被戲稱為「小偷樂園」，直到這次收賄案的爆出，才知道原來是因驗收放水所導致。

吳志揚質疑，但是，為何有人收賄賂，桃園市府內政風系統卻置身事外「零存在感」，要靠外部的調查局過濾廠商金流後弊案才被查出；政風系統明顯慢半拍，實在該把皮繃緊。

吳志揚指出，這次桃園市府爆發的路燈弊案，是經濟部以「水銀燈落日計畫」為名義，核發中央補助款給地方。難道中央給了錢就不管事？國家公帑豈能如此耗費？

吳志揚強調，中央不僅要全面徹查路燈的驗收是否確實，更須針對「水銀燈落日計畫」清查是否還有弊案存在，如此才能整飭鬆散的廉能風紀。

(中時 )