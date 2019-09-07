前立法院長王金平7日到台中參加豐興鋼鐵50周年慶，針對韓國瑜會見日本學者爭議，王金平緩頰表示「有則改之！無則嘉勉！」他也說與郭台銘前幾天才見面，但郭邀當副手「不可能的事！」至於籌組第三勢力進度，王金平語帶保守表示說，還在發展中，不見得會弄成。

媒體委婉問到「韓國瑜會見日本人時，有一些比較不恰當的發言，您怎麼看這件事？」王金平先是愣住，3秒後回神答道「我不太清楚，我不便做評論。」媒體不死心，再追問「韓這次稱沒有再遲到，事實卻是更換地點，惹得日本學者不悅，韓涉外的發言是否恰當」，王金平淡淡回應，「有則改之嘛！無則嘉勉。」

由於顏清標公開挺韓，是否友誼生變？王金平表示，我們還是幾十年的老交情，老朋友依舊是朋友。至於老朋友挺韓，王金平說「沒有關係啊！人各有志，每個人都有自己的立場，我們都要給予尊重。」 王金平也強調，「我還沒宣布參選，現階段不必尋求顏清標支持。」

王金平表示，他與郭台銘本來就很好，也約定合作，而且隨時都可見面，前幾天才見面，他的團隊與郭、柯幕僚「私底下應該都有所接觸，交換一些意見。」至於郭若邀他當副手，會答應嗎？王金平說「那不可能的事嘛！」

韓國瑜9月8日造勢喊出20萬人站出來，王金平予以祝福，還說，越多人越好，氣勢越龐大，對韓的選舉也會有加分的作用。談到籌組第三勢力進度，王金平說，現在還在發展中，不見得一定會弄成，一切還是順著因緣走。

(中時 )