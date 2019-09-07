中秋節是否會有颱風生成？氣象專家吳德榮說，中秋節之前，約在下週二、三，菲律賓東方海面即有颱風發展的跡象；天氣風險公司總經理彭啟明也表示，中秋颱機率的確高，但目前仍無法確定會影響台灣。

儘管玲玲颱風遠離台灣，劍魚減弱，天氣仍不穩，今、明（周日）中南部特別是高屏全天都有陣雨，而且有短時較大降雨發生機會，中部以北跟東部，午後山區可能也會有雷陣雨。不過，在菲律賓東邊熱帶擾動發展，恐於下周、中秋節前成颱。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄中表示，下週熱帶擾動仍然活躍，中秋節之前，約在下週二、三，菲律賓東方海面即有颱風發展的跡象。

天氣風險公司總經理彭啟明也針對中秋颱提出4點提醒：1.颱風還沒形成，是模擬預測有可能發展；2.各種預測仍很發散，什麼可能都有；3.有中秋颱機率的確高，但仍無法確定會影響台灣；4.不見得台灣有中秋颱，是西太平洋有中秋颱，建議大家可以再等下周二三會有較明確答案。

中央氣象局表示，目前看起來中秋節當天（13日）天氣還算穩定，但菲律賓東邊熱帶擾動，蠻高機率有組織發展成颱風，會不會影響台灣，要看行進路徑。如果生成將是今年第16號颱風「琵琶」。

(中時電子報)