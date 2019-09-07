行政院日前公布秋冬國民旅遊獎勵第二波加碼補助，其中，農委會規劃國人自由行於平日入住參與優惠合作之休閒農業區旅宿業，每房每日可獲農業體驗抵用券250元1張，林務局直營12處國家森林遊樂區亦推出12歲以下兒童不限次數免費入園優惠；旅行社若於行程中安排農業體驗特約場家，亦可獲每團每人100元獎勵。

農委會輔導處表示，即日起至12月31日止，國人平日（周日至周五）入住農委會公布位於95處休閒農業區所在之81個鄉／鎮／市／區內的旅宿業（含旅館、民宿及休閒農場），即可獲得250元農業體驗抵用券1張，可不分平假日於參與獎勵活動的特約場家，抵用門票及含農事、生態、導覽、田園餐飲、遊程在內的各項農業體驗活動、農特產品、伴手之消費。

旅行社若於團體旅遊行程中安排至農業體驗特約場家從事農業體驗活動，每團本國籍旅客至少15人以上，亦給予每人獎勵100元，每團獎勵上限1萬元。

此外，林務局直營之12處國家森林遊樂區，包含太平山、滿月圓、內洞、東眼山、八仙山、大雪山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南國家森林遊樂區，亦推出12歲以下兒童可不限次數免費入園之優惠。

輔導處表示，去年國內農業旅遊遊客數達2760萬人次，創造產值達108億元，其中外國遊客超過61萬人次，透過秋冬農業旅遊獎勵，除盼讓遊客數再攀高峰外，亦希望藉由旅宿業與在地農業體驗場家跨業合作，共同行銷台灣農業旅遊。

(中時 )