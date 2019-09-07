張育成7日又有表現，他擔任先發三壘手，繳出1安打1保送，幫助印地安人6-2擊敗老大雙城。然而這仗打得不輕鬆，兩軍2比2殺到第11局，雙城牛棚崩盤，一口氣被印隊攻下4分而輸球。現在印隊在美聯外卡僅有半場勝差，每一勝都很重要。

由於排在第9棒，張育成第3局首度站上打擊區，以飛球出局。5局上他在打成飛球，不過這回在右外野落地形成安打。後來他趁投手暴投一路溜到三壘，可惜隊友都打不到，沒能回來得分，不然也不用打延長了。

7局上張育成纏鬥到兩好三壞，最後一顆偏低直球他忍住沒出棒，獲得四壞保送。但當時兩出局了，隊友還是打不回來。11局上印隊終於打破僵局得分，但輪到張育成打擊時，教練換上費里曼(Mike Freeman)代打，費里曼被觸身球上壘，最後有回來得分。

張育成前一次上場(打敗白襪)繳出雙安，加上今天則是連兩場安打，打擊率升到0.235，攻擊指數0.644。

(中時電子報)