由電影《雞不可失》導演李秉憲執導的韓劇《浪漫的體質》，該劇由千玗禧、千玗嬉、全汝彬、韓智恩、安宰弘、孔明等人主演，描述了3位在大學時期感情很好的閨蜜，在歷經各自人生的高低潮後，選擇住在一起生活，一同面對在30歲時期對於工作、愛情、家庭等的煩惱。主演演員接受friDay影音文字專訪，透露他們在演出前只見了幾次面，但因年紀相仿，於是變得有默契，再加上劇情與台詞太有趣了，常忍笑忍得面紅耳赤又流汗，彼此努力地在把感受到的這份趣味，透過演技生動地傳達給觀眾。

韓劇《浪漫的體質》被網友形容透過「吃」，記錄每個人稀鬆平常的故事，並且填補生活早已千瘡百孔的洞，近期瘦身有成的安宰弘透露，自己很喜歡吃東西，透過少吃宵夜跟少吃宵夜後漸漸變瘦，笑說自己擔心殺青後會再次復胖。孔明則跟「吃」很有淵源，先前在李秉憲執導的電影《雞不可失》裡狂嗑炸雞，《浪漫》中則有炸炸雞的戲碼，被網友形容很穿越，他曝收到選角提案時，心情是無法用言語形容的開心，「跟導演第二次合作，特別安心。」

談到是否來過台灣旅行，孔明說，還沒去過台灣旅行，但台灣有很多美食，很想大吃三明治跟黑糖珍珠奶茶，已經列為必吃清單，是自己想去旅行的地點之一。千玗禧則說：「如果要在旅行去過的地方中，選一個最棒的話，我會選台灣。」她回憶當時來台灣旅行情景，「去了礁溪，每個地方都很清幽又很美麗。但最美的風景，還是旅行中遇見的人們，能夠感受到他們親切、善良又溫暖的心地，那份溫暖長久地留在心底。」她更直呼，下次來台灣旅行時想去墾丁，對於寶島，她認為不管去哪裡，都吃的很好，「牛肉麵、豆漿、蛋餅、蚵仔煎都很好吃，很想再吃。」相當符合《浪漫的體質》中透過吃來紀錄生活情景。韓劇《浪漫的體質》friDay影音每周六日上午10點全台獨播。

(中時 )