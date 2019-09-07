知名作家苦苓上個月底和愛妻及好友，前往烏克蘭和白俄羅斯旅遊，出發前更聲稱：「敬請期待美景和美女照片」，讓所有網友萬般期待，近日他暢遊烏克蘭時，貼出路上拍攝的美女照，並表示：「烏克蘭漂亮年輕的女生，絕對在水準之上，只有等自己親自來看」。

苦苓點出烏克蘭當地女性特徵，就是長髮、小臉，細腰、長腿、五官姣好，街上遇見每十個女生，平均就有三個是美女，對照之前旅遊過的70幾個國家，絕對沒有「平均顏值」如此高，連之前在臉書曝光的「彩蛋」，都只能算是中等美女，雖然想分享給網友們，但由於美女多到根本來不及拍，為了證實所言不假，唯一的方法就是親自來看，接著開玩笑表示：「要不然年輕的台灣男生把英文學好一點，來娶個烏克蘭新娘回去吧」。

對此網友也紛紛回應：「照片中真的都很漂亮，顏值也都超高」、「感謝苦大師的實地訪查，感恩」、「烏克蘭是處於世界美女帶，像億人瑞莎就是例子之一」。

(中時電子報)