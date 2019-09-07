就在陸後門！美艦部署新反艦飛彈 14:262019/09/07 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 它能航行超過100海浬，靠儲存在電腦內的影像，默默偵測敵方，並精確執行操作員的指令，攻擊機艙或艦橋等確切目標。 據《防務新聞》（Defense News）6日報導，美國濱海戰鬥艦「嘉貝麗吉佛絲號」（USS Gabrielle Giffords, LCS 10）滿載新型「海軍打擊飛彈」（Naval Strike Missile, NSM），周二從加州聖地牙哥啟程，航向印太（Indo-Pacific）戰區。 (中時電子報) #濱海戰鬥艦 #飛彈 #美國 #印太戰區 #中國大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 澳報告：陸飛彈可速癱瘓駐亞洲美軍 11:092019/08/19 軍事 殲-20中選！可望成陸新航母艦載機 08:152019/08/28 軍事 福特號航母終於修好 誰該付錢吵翻天 10:212019/09/06 軍事 7殲20同框秀完整戰力 2020突破100架 17:422019/09/03 軍事 大升級！ 陸轟6N傳10／1秀3亮點 14:442019/09/05 軍事 軍事熱門新聞 福特號航母終於修好 誰該付錢吵翻天 - 軍事 俄兩架Su-34戰機連擦撞 傳駕駛失誤 - 軍事 國軍第一個「聯合兵種營」今編成 - 軍事 就在陸後門！美艦部署新反艦飛彈 - 軍事 舾裝近尾聲 陸2020增2艘055萬噸驅逐艦入役 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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