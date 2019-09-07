它能航行超過100海浬，靠儲存在電腦內的影像，默默偵測敵方，並精確執行操作員的指令，攻擊機艙或艦橋等確切目標。

據《防務新聞》（Defense News）6日報導，美國濱海戰鬥艦「嘉貝麗吉佛絲號」（USS Gabrielle Giffords, LCS 10）滿載新型「海軍打擊飛彈」（Naval Strike Missile, NSM），周二從加州聖地牙哥啟程，航向印太（Indo-Pacific）戰區。

(中時電子報)