中國國際航空9月6日傍晚6點5分，一架空客A319飛機由成都雙流國際機場飛往九寨黃龍機場，不僅代表大陸國航正式恢復「成都-九寨黃龍」往返航線，也意謂關閉2年的九寨溝景區可能在今年重新開放。

九寨黃龍機場位於四川省阿壩藏族羌族自治州松潘縣，海拔約3447公尺，是九寨溝、黃龍景區的重要空中交通樞紐。2017年「8.8」九寨溝地震發生後，九寨溝景區關閉，進入災後恢復重建階段，因為沒有遊客，國航「成都-九寨黃龍」也因而停航。

國航西南公司表示，復航後的航班號為CA4481／2，由空客A319高原機型每周一、三、五、七往返。

在此之前，四川航空公司也已恢復執行「成都-九寨黃龍」航線，班期為每周二、四、六；國航9月6日復航後，四川航空增至每天一班。

當地政府透露，目前九寨溝景區修復工作進展良好，有望今年啟動試營業，九寨黃龍機場力爭今年內陸續恢復至重慶、西安、北京、上海等的航線。

(旺報 )