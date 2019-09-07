近期詐騙集團瞄準「反送中」議題，針對想離開香港或定居台灣的民眾，透過通訊軟體散播「有無認識的前線青年被迫要逃離？或感到絕望要避走世外桃源？我們可作安排」的訊息，並且號稱「可安排中華民國居留權，但要預付代辦手續費港幣5000元」。

警方表示，根據「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」規定，港人申請來台居留包括直系血親或配偶在台灣地區設有戶籍、具有專業技術能力並取得香港政府執業證書、在特殊領域之應用工程技術上有成就、在台灣地區有新台幣600萬元以上之投資等16種情形，亦即要安排我國的居留權，有相當嚴謹的條件，並非網傳僅需支付手續費那麼簡單。

165反詐騙諮詢專線表示，目前雖然尚未接獲民眾進線諮詢或報案，但提醒民眾，如有香港親友欲移居台灣，務必轉知近期已有不肖人士利用「天災」及「人禍」來進行詐騙，以防被騙。

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(中時 )