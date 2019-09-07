苗栗縣長徐耀昌致贈家屬慰問金。〔謝明俊攝〕

住在苗栗縣後龍鎮的潘姓老翁，日前騎機車載4歲外孫女外出意外摔落排水溝死亡，事後調查，原來是因外孫女晚間牙痛，潘某才臨時帶外孫女就醫，意外發生後，外孫女陪著潘某屍體整晚10個小時，不停地哭喊阿公，而潘家近年先後有多人去世，再加上這次不幸，家境堪憐，苗栗縣長徐耀昌7日特別前往靈堂拈香致意，致贈家屬慰問金，並指示社工訪視小孫女，必要時給予諮商或輔導。

68歲的潘姓老翁是在日前被民眾發現騎機車摔落後龍鎮一處田間排水溝後死亡，潘某4歲外孫女也站在水溝內陪伴哭喊阿公一整晚，經查，潘某是在9月3日晚間9點多，聽到外孫女喊牙痛，情急下就騎機車帶著外孫女外出就醫，不料意外摔車死亡，小孫女也因足足站了10個小時，導致她的雙腿因久站造成肌肉受傷，須住院治療。

苗栗縣政府並知，潘某的妻子及大兒子皆已過世，外孫女的父親也在去年死亡，潘某生前與女兒、外孫女以及小女兒、小兒子同住，家境並不寬裕，再遇到這場不幸。苗栗縣長徐耀昌7日專程前往潘某靈前拈香致意，致贈家屬慰問金，並指示社會處指派社工訪視小孫女，並適時提供諮商或輔導。

(中時 )