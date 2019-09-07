2019.09.06新聞深喉嚨 國家機器「爐煉」半年 韓守3成底氣 早練就金剛不壞身？

高雄市長韓國瑜明日（8）將在新北市舉辦造勢大會，人數成各界關注焦點，也成藍營脫黨分裂與否指標。媒體人陳揮文建議，鴻海集團創辦人郭台銘最好到板橋或三重，從台上去感受氛圍，想想自己為何無法點燃這般熱情？如此不僅韓會表示感謝，也會翻轉郭的形象。

陳揮文在《中天新聞》政論節目《新聞深喉嚨》表示，郭台銘明天最好到板橋或三重，去感受一下現場的氛圍，去好好看一下。若郭真的這麼做，不僅韓國瑜會說「謝謝郭董來」，藍軍也會為之振奮。

陳揮文呼籲，若有機會，希望藍軍互相伸出橄欖枝，讓郭台銘到現場去看看，就會驚訝：「哇！怎麼這麼多人？我抽IPAD都沒有這麼多人來！」更直言郭若去現場一次，就會好好思考，現場大家熱情鼓掌、熱鬧活動，這是為什麼？為什麼韓國瑜會有韓粉？為什麼自己初選會輸17％？為什麼韓粉在家裡顧電話，顧到不洗澡、不睡覺、不吃飯？大家到底熱情在哪裡？為什麼郭粉沒有這個熱情？

不僅如此，陳揮文坦言，若郭台銘想通了，日後合作一切都可以談，這也有利郭的形象觀感。他真的希望，郭能讓9月8日到17日這將近一個禮拜的時間，還有轉圜的機會，真的自家人還沒有到翻臉的時候。

(中時電子報)