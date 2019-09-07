大政治大爆卦-無色覺醒》郭9／8退榮譽黨證誤會？郭辦9／17前答覆 蹭韓到最後？ 14:342019/09/07 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 資深女星恬娃自爆郭將於9月8日退回榮譽狀引發外界關注，對此，郭幕僚蔡沁瑜再三強調，沒有退回榮譽黨員狀這件事，強調9月17日前一定會給外界答覆。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #大政治大爆卦 也許您會感興趣 推薦閱讀 2019德國科隆電玩展GAMESCOM AORUS發表全新旗艦機種AORUS 17 04:102019/09/03 產業特刊 綠電薪資不到25K 沃旭強調40K起 04:102019/09/04 地方新聞 大政治大爆卦-無色覺醒》拾獲300萬 竟是陳明文父愛奶茶金 14:122019/09/04 政治 女團練習生減重未達標 訓練1年無預警遭到踢除！ 16:542019/09/04 娛樂 開學第3天兒17字介紹爸 媽崩潰：全家形象毀了 00:202019/09/05 生活 助企業專業人員掌握最新趨勢 KPMG學苑9月講座 內容豐富 04:102019/09/05 產業特刊 涵碧樓17周年 線上旅展開搶 18:022019/09/06 旅遊 17檔價量齊揚＋外資買 當紅炸子雞 04:102019/09/07 證券．權證 傳郭明退榮譽狀 郭幕僚：無法替郭董答 12:222019/09/07 政治 川普強調關稅全由陸承擔 白宮經濟顧問料需長期談判 13:342019/09/07 國際 政治熱門新聞 韓國瑜民調大敗 他分析傻眼：不可思議 - 政治 不滿藍營人士作為 詹江村竟宣示：我要叛變 - 政治 扁爆氣狂嗆郭五句：沒民主風範 - 政治 總統大選王金平丟出民主大聯盟 鄭麗文爆玄機 - 政治 用副手人選抗郭？ 他分析韓布局驚呼：力道夠猛 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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