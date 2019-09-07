警政署為增進全國警察機關原住民員工親子間互動與溝通，推動對原住民傳統教育、文化、語言、經濟產業發展、社會福利及就業服務宣導等政策了解，並促進員工之間積極互動與交流，藉以激發警察團隊士氣，7日與原住民族委員會共同辦理「108年全國警察機關原住民員工推展原住民族傳統文化暨親職(子)活動」。

活動規劃分五區於今日同步舉辦。各警察機關原住民同仁、眷屬及受邀來賓共計近2000人。活動納入原住民族各族群傳統文化、祭儀、習俗元素，邀請現場來賓一起跳大會舞，並邀請原住民族團體或歌手表演，推動對原住民族傳統教育、文化等宣導。

另花東區規劃原住民傳統技能競賽「一擲定江山」10公尺定點山豬靶擲矛準競賽及原住民傳統親子趣味競賽「跳躍原動力」跳布袋等親子趣味活動；北北基宜區規劃體驗搗麻糬及親子DIY活動；中彰投雲區設計親子互動闖關遊戲，使活動更添趣味，希望能提供參加「原」警、眷屬有一個難忘的活動體驗。

(中時 )