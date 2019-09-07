布蘭妮、李珞晴、廖家儀、江振愷（Terry）近日參加舞蹈節目《舞力全開》，4人都曾參與過節目，並且一跳成癮，從此成為對國標愛不釋手的藝人，這次在「拜託讓我跳：國標獎金賽」全力以赴。

出奇制勝的布蘭妮，此次挑戰需要大量體力的捷舞，因為速度快、步子多，自認記性不好的她，在台下一直利用時間反覆練習。但是，在正式表演時，她卻忘記動作，在老師需要從她頭頂跨過的動作，她完全忘記蹲下，老師當場來不及反應，乾脆直接「強壓」她的頭跨過，讓全場評審與選手笑到流淚。而經驗豐富的侯怡君也發現，這次捷舞的速度比較慢，原來是老師怕布蘭妮無法負荷，沒想到現場嘗試小巨蛋比賽速度後，發現她不但跟得上，體力也非常驚人，令現場所有人敬佩。

李珞晴有時忍不住「京劇上身」。（民視提供）

曾經是前進小巨蛋第二名的李珞晴，從來沒有挑戰過森巴，這次重回舞台想要挑戰自己。除了挑戰從未接觸過的舞科之外，學京劇的她，經常在舞蹈中出現戲曲的動作，不論是蓮花指、雲手樣樣都來。面對這個問題，老師竟然直接選擇改動作，把所有雷同的手勢全部換掉，讓李珞晴更容易上手。好奇的兩位主持人希望她重現未改前的動作，沒想到李珞晴竟又「京劇上身」，引來一陣笑聲。

在《舞力》開啟國標路的廖家儀，此次挑戰演出台版「藝界人生」，融合倫巴、恰恰恰、鬥牛，堪稱一大挑戰。一直以來老師都覺得轉圈是廖家儀最大的問題，所以遲遲不敢讓她嘗試，但在她的懇求之下，老師終於答應加入轉圈動作，甚至還非常多圈。正式演出時，難度之高的轉圈讓全場驚豔，也讓她覺得相當過癮。就在此時，她偷偷抱怨老師，每次上課之前都叫她走基本步，不教她其他東西，讓她練得很乏味，不過也就是因為有老師這樣的嚴格，才有廖家儀的完美表現。

江振愷（左）選用「阿拉丁」當表演主題。（民視提供）

常常有驚人之舉的Terry，此次選用「阿拉丁」當作表演主題，但是角色裡面竟然沒有王子與公主設定，令全場匪夷所思，覺得荒謬。他搭檔的徐庭老師，在這一次合作中，幫Terry提了一副對聯，「核心粗壯、四肢有力、殺人武器。」原來Terry的力氣太大，每一次只要有接手的動作，老師都覺得她的手要被拆下來了。而且因劇情需要，老師希望有一些大招增加舞蹈的豐富度，所以Terry找了很多誇張的招式，但「恐怖又有力」的練習過程，常讓老師尖叫連連。

(中時 )