小玉日前才在YouTuber上丟出可能要退出YouTuber圈的震撼彈。（摘自小玉臉書）

Youtuber小玉又惹事了？這次不是小玉拍的影片引發爭議，而是近日中央大學學生職涯講座將邀請到他，消息曝光後，央大學生在社群平臺Dcard上轉發，遭到央大學生無情撻伐，大批學校怎麼找人的，由於小玉本身就有很多爭議性，擁護者和對他具排斥感的兩派切入角度不同，因此引起正反兩方論戰。

聞之小玉即將蒞臨學校發表演講，引起許多央大學生反彈。（圖摘自Dcard）

小玉（本名朱玉宸）1995年生，現24歲，專職Youtuber，為台灣第十二位達成100萬訂閱的創作者。2016年8月上傳了第一支正式進軍Youtuber圈的創作影片。為迎合觀眾年齡層市場，多走向無俚頭的搞笑模式呈現影片內容，引發低年齡層學生族群廣大迴響，但其作品具有爭議性，許多家長擔心會影響小孩心智發展。

聞之小玉即將蒞臨學校發表演講，引起許多央大學生反對，表示「百萬訂閱的ytr（Youtuber）很多，阿滴、大謙、博恩跟豆漿等都比小玉好上5百萬倍，但小玉？能對我們有什麼助益？我們自己校內就有很多人都比他成就更高了，有夠尬」。

在大學生中，不喜歡小玉影片作風的人佔多數，狂批校方不知道在幹嘛。紛紛不客氣留言「職涯發展中心是不是欠裁員啊」、「好丟臉」、「拜託學校不要浪費錢好嗎」、「難怪連台科北科都敢戰我央了，有夠丟臉」、「恥辱+1」。

不過面對眾多學生撻伐小玉，也有人回應反擊，認為小玉既然能到達1百萬訂閱數，顯示出他個人一定有不同於一般人的思考模式，一定有什麼成功的策略。「小玉本人跟影片中差蠻多的，很多ytr私底下跟幕前是不同人。我是覺得對ytr有興趣可以去去看，畢竟小玉能紅這麼久，肯定有其道理」、「為什麼他會達到這個1百萬，是不是他的想法與別人不同，光是這點就能分享很多了。」、「大家題材可能不像小玉瘋瘋癲癲，但可以吸取過來人的經驗不好嗎？拍攝手法、剪輯經驗、創意發想等等」、「如果很容易百萬，人人都破百萬訂閱了。」、「比他適合的人？比他好五百萬倍？你是用什麼標準去判斷他不適合的」。

事實是，講座消息曝光後，陸續有學生報名，校方還加開至180位名額，見此場景網友笑說「那些報名的484故意卡位然後當天不去的」？對此現象網友解釋，「我覺得蠻值得去的阿，在網路被霸凌到這種地步，還可以有算健康的心態」。

小玉日前才在YouTuber上丟出可能要退出YouTuber圈的震撼彈，這次因為學校邀請他為大學生演講而被大做文章，顯示出他的知名度還是相當有影響力。

為迎合觀眾年齡層市場，多走向無俚頭的搞笑模式呈現影片內容，但其作品具有爭議性。（摘自YouTube）

(中時電子報)