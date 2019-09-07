自華為孟晚舟案後，陸加陷入緊張，而北京先前不僅拘捕兩名加國公民，更取消加國重要經濟產物菜籽油的出口註冊，兩國關係更陷僵局。對此，加國國際部部長卡爾宣佈，加拿大要求和大陸在世界貿易組織就禁止加國油菜籽一事舉行雙邊協商，為油菜籽遭陸禁止進口後，加國在WTO首次採取的正式行動。

據路透社報導，卡爾（Jim Carr）6日表示，今年3月大陸在毫無預警下，突然中止油菜籽出口註冊，即使加拿大食品檢驗局和出口商對出口大陸的油菜籽在裝船時的檢查沒有發現問題；而中方禁止進口加拿大油菜籽後，加拿大政府數次提出派專家前往大陸，聽取陸方的科學證據，但大陸官方並未答應。

卡爾表示，在雙方直接溝通無法達成共識的情況下，通常下一步就是求助於世貿組織。卡爾的發言人瓊斯（Michael Jones）表示：「我們一直在多個層級持續與中國接觸，現在的問題在於我們認為進展不如我們與其他貿易夥伴接觸時快，因此採取下一步行動。」

根據WTO規定，加拿大與大陸應在30天內會談，如果會談破局，加拿大可以要求委員會仲裁。此時加拿大正值大選期間，而從WTO訂出的時程來看，雙方要在加拿大10月21日聯邦選舉前達成決議的可能性不高，這對陷入苦戰加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）要藉此挽回選局，機會似乎渺茫。

大陸每年自加拿大進口油菜籽約25億加元（約新台幣578億元），大陸市場占所有加拿大油菜籽出口約40%。但由於對陸銷量下滑，加拿大油菜籽庫存今夏攀升至空前新高。

(中時電子報)